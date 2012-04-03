Стросс-Кан прочитает лекцию в Киеве

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-релизе Фонда Виктора Пинчука, который является организатором мероприятия.

В лекции и дискуссии со спикером примут участие более 300 слушателей, среди которых - студенты, победители стипендиальных программ Фонда Виктора Пинчука, а также бизнесмены, политики и эксперты.

«Доминик Стросс-Кан сделал очень много для того, чтобы понять и урегулировать финансовый кризис 2008 года. Поэтому украинские студенты, политические и бизнесовые лидеры имеют прекрасную возможность обсудить с ним актуальные экономические вызовы», - отметил В.Пинчук.

Как сообщалось, Д.Стросс-Кану пришлось оставить пост директора-распорядителя МВФ, а впоследствии он отказаться от участия в президентских выборах во Франции из-за криминального процесса. В мае 2011 года Д.Стросс-Кан был арестован в Нью-йоркском аэропорту по подозрению в изнасиловании горничной гостиницы Sofitel Нафиссату Диалло. Сначала в отношении него было инициировано криминальное преследование, а сам он был помещен под стражу. Впоследствии из-за сомнений государственных обвинителей в правдивости показаний горничной обвинения с политика были сняты.

В то же время, в данное время во Франции Д.Стросс-Кан проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу, связанному с якобы причастностью политика к деятельности преступной группы, которая занимается сутенерством.