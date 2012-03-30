Фонд Ахметова поможет женщине в коме

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

По его словам, на внеочередном экспертном совещании фонда Ахметова было принято решение о предоставлении помощи на длительное лечение А.Поповой, которая находится на лечении с тяжелыми травмами в отделение реанимации больницы скорой помощи Николаева.

«Хочу заверить, что фонд полностью берет на себя все затраты, связанные с лечением и реабилитацией Саши. Мы обеспечим лечение в Николаевской больнице, а также реабилитацию, если понадобится, в других медицинских учреждениях. С завтрашнего дня деньги уже поступят в больницу скорой помощи. Ранее фонд уже перечислил 21 тыс. грн. на медикаменты для Александры», - подчеркнул А.Заболотный.

Он также добавил, что помощь предоставляется в рамках программы «Адресная помощь» фонда Рината Ахметова. «Мы помогаем адресно, тем людям, которые попали в тяжелые жизненные ситуации. В первую очередь, помощь предоставляется детям для обеспечения дорогостоящих и тяжелых курсов лечения», - проинформировал А.Заболотный.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве в одном из баров в ходе возникшего конфликта А.Попову зверски избил мужчина, после чего она с тяжелейшим травмами была доставлена в Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи. До сих пор А.Попова находится в коме.

Подозреваемый в избиении А.Поповой был задержан в день совершения преступления, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу продолжается следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры Николаевской области.