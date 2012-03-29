Символом 1800-летнего Судака стала лягушка (фото)

Об етом сообщил курортно-информационный центр Крыма.

"Бакаташ" в переводе с крымскотатарского "лягушка скала" - обрывистая скала. Она расположена неподалеку от городка и по форме напоминает лягушку.

"Талисман раскрашен в яркие цвета мозаики, отображающие цель города - стать законодателем новых ярких решений по созданию арт-пространства, реализации инвестиционных проектов, созданию современных и комфортных условий для отдыха и развлечений, а также интересного и удобного места для жизни", - отметили в центре.

Кроме того, Судак презентовал новый логотип-слоган города - "ВАМСУДАК".

"Запуская новый бренд в этом году, Судак открывает 1800-й курортный сезон и начинает свое стремительное обновление", - заявил мэр Владимир Серов.