«Беркут» полтора часа «мариновал в бобике» американского инвестора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил сам гражданин США И.Калихман в присутствии своего адвоката.

По его словам, инцидент произошел 27 марта в помещении гостиницы неподалеку Ривного, куда правоохранители приехали, чтобы, согласно решению суду, провести обыск в офисе ООО «Нерудтехпром».

«Гостиница находится по другому адресу, и здесь нет фирмы «Нерудтехпром», а гостиничный комплекс почти полгода уже принадлежит дочернему предприятию «Ю энд Ай Интернешнл»… У меня требовали ключи от офиса и хотели забрать мобильный. Потом подошли «беркутовцы», вырвали мобильный телефон и силой запихнули в милицейский «бобик», где продержали полтора часа», - рассказал І.Калихман.

По его словам, конфликт со стражами порядка, вероятно, возник после того, как два его партнера по бизнесу (совладельцы ООО «Нерудтехпром») не захотели возвращать ему долг, а впоследствии, написав соответствующее заявление в прокуратуру, попытались незаконно присвоить совместное имущество, основу которого составляют гостиничный комплекс и несколько автозаправок.

И.Калихман сообщил, что почти три часа милиция не допускала к нему адвоката. Перед тем, как американца бросили в «бобик», он успел сообщить о происходящем жене в США. И только после ее звонка в американское посольство милиция выпустила его из зарешеченной машины.

Сразу же после пресс-конференции І.Калихмана, где присутствовали и высокие чины ривненской милиции, в частности, начальник следственного управления УМВД Украины в области Анатолий Грицишин и начальник областного управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Сергей Просяник, руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко и др., состоялась пресс-конференция в облуправлении внутренних дел.

«Такие действия милиции предопределены возбуждением уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотрено частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении или растрате чужого имущества, если они совершены в особо крупных размерах. Соответствующие материалы поступили из областной прокуратуры», - отмечают в официальном комментарии в областном МВД.

Правоохранители также сообщили, что никаких звонков из Киева на предмет освобождения задержанного не было, а они действовали в рамках законодательства.

«Это предмет для служебного расследования. Нет, это – не задержание. Может, не будем вникать в процессуальные тонкости – задержание, стадия задержания… Да, предупреждение правонарушения, да! Пресечение правонарушения. В его действиях были видны явные признаки правонарушения. Точка», - объяснил действия стражей порядка А. Грицишин.

И.Калихман нам рассказал, что в 2000 году положил начало гостиничному бизнесу в селе Белая Криница Ривненского района. Говорит, что его партнерами стали Евгений К. и ривненчанин Олег С. Им он под честное слово одолжил тогда по 50 тыс. долларов. Под залог собственного бизнеса в США И.Калихман взял кредит 850 тыс. долларов. Инвестировал их в строительство гостиницы и заправки. Конфликт возник после того, как компаньоны отказались возвращать долг и попытались присвоить гостиничный комплекс, сказал гражданин США.