В Крыму мать заморила холодом и голодом трехмесячную дочь

Прокуратура возбудила уголовное делов отношении жительницы Симферополя, которая заморила голодом и холодом трехмесячную дочь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, женщина жила с новорожденным ребенком в неотапливаемом доме, не посещала педиатра, хотя девочка болела. «Ребенку не создали условия для проживания: в зимнее время помещение не отапливалось, не было необходимых удобств и продуктов», - говорится в сообщении.

Девочка умерла в феврале. После этого у ее матери отобрали еще одного, трехлетнего ребенка и поместили в приют. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.