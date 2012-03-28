Польский журналист составил "путеводитель взяток" на границе с Украиной

Работники пограничной службы Украины пропускают вне очереди к границе с Польшей автомобилистов за взятки в размере от 50 до 500 грн.

Об этом сообщает телеканал TVN24, журналист которого пересек пять из шести автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе.

«Улучшение пересечения границы в пунктах пропуска с Украиной перед Евро-2012 – это чиновнический лозунг. Если кто-то хотя бы раз пробовал пересечь эту границу, то реагирует на слово «улучшение» лишь с иронической улыбкой. Там, чтобы проехать по мере быстро, надо заплатить», - отмечает телеканал в специальной программе «Черным по белому».

По данным телеканала, дороже всего проезд границы, которую журналист пересекал в обе стороны, стоит в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" (Волынская область), а дешевле в п/п "Хребетное - Рава-Русская" (Львовская область).

"Здесь пограничник получает 100 грн. Все записывает скрытая камера", - отмечает TVN24.

Журналист телеканала замечает, что услуги по избежанию очереди предлагают тоже посторонние люди в гражданском.

"Открыто садятся в автомобили, которыми едут туристы. Все между собой сотрудничают и передают друг другу клиентов. Так, заплатив "бандитам" соответствующую сумму, доезжают до шлагбаума", - сообщает TVN24.

Часть автомобилистов проезжает очередь по обочине дороги, а некоторые даже едут по встречной полосе до самого пункта пропуска, где надо будет заплатить пограничнику 200 грн. "Есть риск, что на дороге будет патруль милиции, который тоже ожидает взятку", - отмечает телеканал.

"Несмотря на то, что все об этом знают, украинская пограничная служба делает вид, что ничего не знает", - сообщает журналист, резюмируя, что несколько сот гривен позволили ему сэкономить в очередях 20 часов.

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Как сообщал УНИАН, польская пограничная служба ожидает приезда в Польшу на Евро-2012 от 0,5 до 1 млн. болельщиков, часть из которых попадет в страну через украинско-польскую границу, которая занимает наибольшую часть внешней восточной границы Евросоюза.

Польские пограничники прогнозируют наибольшее движение на границе между Польшей и Украиной с 21 по 24 июня, в то время, когда все матчи Евро-2012 будут проходить с 8 июня по 1 июля.