СНБО имеет право уволить министра

Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет все правовые основания для принятия решения относительно отстранения от выполнения долгов министров транспорта и по вопросам чрезвычайных ситуаций Николая РУДЬКОВСКОГО и Нестора ШУФРИЧА. Об этом идет речь в комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины Игоря ПУКШИНА, размещенном на официальном сайте главы государства.

Он отмечает, что Совет национальной безопасности и обороны, согласно ст. 107 Конституции, является координационным органом по вопросам национальной безопасности, которая координирует и контролирует деятельность исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны.

Как разъясняет И.ПУКШИН, в соответствии с законом «О Кабинете Министров» (пункты 1, 2 части первой статьи 47), министр обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в соответствующей сфере. Члены Кабмина лично несут политическую ответственность (часть вторая статье 48) за состояние дел в порученных им сферах государственного управления.

«По этому закону (статья 6), должности членов правительства принадлежат к политическим должностям, на которые не распространяется законодательство о государственной службе и трудовом законодательстве», – отмечает И.ПУКШИН.

Законом «Об основах национальной безопасности Украины» (статья 7) рост возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного характеров определено одной из угроз национальной безопасности, стабильность в обществе.

Как отмечает И.ПУКШИН, согласно этому же закону, основными функциями субъектов обеспечения национальной безопасности (в том числе и СНБОУ) комплексное кадровое и другое обеспечение жизнедеятельности структурных элементов системы.

Следовательно, СНБОУ в пределах определенной Конституцией и законами компетенции обязан рассмотреть вопрос относительно состояния дел в сферах, связанных с возникновением ЧС техногенного и природного характеров. «СНБОУ также имеет право обнаружить дестабилизировавшие факторы в этих сферах и внести предложения, в том числе кадрового характера, относительно их устранения», – подчеркивает заместитель главы Секретариата Президента.

Следовательно, у СНБОУ имеются все правовые основания для принятия решения относительно отстранения министров транспорта и по вопросам чрезвычайных ситуаций решением СНБОУ, считает И.ПУКШИН.