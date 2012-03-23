Янукович поздравил работников СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников Службы безопасности Украины с 20-летием образования ведомства.Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Все это время работники органов безопасности выступали надежным щитом Отечества. Высокий профессиональный уровень вашей работы и преданность делу завоевали заслуженный авторитет и уважение», – сказал глава государства на торжественном собрании по случаю юбилея СБУ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что начатые в государстве реформы не могут обойти и СБУ. «Экстенсивный путь развития Службы является неприемлемым… Служба безопасности должна вобрать в себя весь положительный опыт построения спецслужб в странах Европейского Союза», – сказал он.

Президент выразил убеждение, что профессионализм работников СБУ, их патриотизм и чувство повышенной ответственности за судьбу государства являются залогом его безопасности.

По случаю праздника Президент вручил работникам СБУ государственные награды.