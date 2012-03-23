Тему сепаратизма на Закарпатье Балога назвал искусственной

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА и Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Михай БАЕР заявляют о беспочвенности обвинений в проявлении венгерского сепаратизма на Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в рамках подготовки к очередному заседанию украинско-венгерской смешанной комиссии по трансграничному сотрудничеству, запланированному на 28-29 марта, В.БАЛОГА провел сегодня в Киеве встречу с М.БАЕРОМ.

Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, в первую очередь те, которые внесены в повестку дня работы комиссии.

Отмечалось, что взаимодействие в рамках этого органа проходит согласованно и результативно. Благодаря взаимным инициативам сторон уже приняты конкретные решения, которые упростили приграничные и таможенные процедуры, порядок пересечения межгосударственной границы, расширили возможности малого пограничного движения.

В.БАЛОГА и М.БАЕР обменялись информацией о новых задачах, поставленных руководством Украины и Венгрии перед смешанной комиссией.

Также во время встречи речь шла о различных предположения, которые в последнее время появились в украинских СМИ, о якобы активизации сепаратистских настроений на Закарпатье, инициируемых политическими и общественными организациями этнических венгров. Посол подтвердил, что подобные заявления и публикации в масс-медиа вызывают непонимание и определенную обеспокоенность венгерской стороны, поскольку способны навредить развитию отношений между двумя соседними государствами.

Правительственный чиновник и дипломат пришли к мнению, что сегодня нет каких-либо оснований говорить о существовании реальных или мнимых предпосылок к зарождению на Закарпатье сепаратистского движения вообще. Ни население края, ни венгерское меньшинство, проживающее в области, никак не проявляют каких-то автономистских намерений.

«Как министр, как правительственный куратор Закарпатья и, главное, как коренной закарпатец утверждаю, что тема сепаратизма является искусственной. Это призрак, который не имеет не то что реального воплощения, но даже и контуров. Любые разговоры на эту тему идут вразрез с вопросами, которые действительно сегодня тревожат жителей Закарпатья. Знаю точно, что закарпатцев, как и подавляющее большинство украинцев, больше волнуют социальные и экономические проблемы, чем политические спекуляции», - указал В.БАЛОГА.

Со своей стороны М.БАЕР подчеркнул важность того, чтобы весь комплекс вопросов, связанных с жизнью венгерского меньшинства, избежал политизации такого сорта. «Не следует умышленно обострять то, чего нет. Венгрия была одной из первых стран мира, которая признала независимость Украины. Будапешт делал и будет делать все возможное, чтобы способствовать украинской интеграции в европейское содружество. Мы не имели и не имеем никаких территориальных претензий к Украине», - сказал посол.

Во время встречи отмечалось, что этнические венгры, проживающие в Закарпатье, всячески стремятся сохранить свою самобытность, язык, обычаи и традиции – это их право, которое уважает и поддерживает Украинское государство. Поэтому переводить эти законные стремления в политическую плоскость, безусловно, будет вредить взаимоотношениям между людьми и между странами.

Дипломат высказался за то, чтобы попытки венгерского меньшинства беречь и развивать свою аутентичность были подкреплены действенными рычагами реализации их прав, в частности, через центральные и местные органы власти. М.БАЕР сообщил, что в официальные инстанции в Будапеште поступают многочисленные обращения от общественных организаций, широких кругов интеллигенции о целесообразности сохранения на территории компактного проживания этнических венгров Закарпатья избирательного округа в пределах, которые существовали во время предыдущих выборов в Верховную Раду. Это позволит венгерскому меньшинству, избрав кандидата от легально зарегистрированных политических партий, общественных объединений или культурных обществ, отстаивать свои интересы.

Со своей стороны, В.БАЛОГА заверил венгерского дипломата, что доведет содержание этой просьбы до руководства государства.