Эксперты говорят, что десятилетняя эра золота закончилась

Интерес инвесторов к золоту падает на признаках восстановления экономики США и еврозоны.

Об этом пишет The Financial Times.

За последние десять лет интерес инвесторов к золоту сильно возрос. Если в 2001 году цена на золото находилась на уровне $253 за унцию, то в 2011 году эта цифра возросла до $2000.

Однако, по мнению банкиров, спрос на драгоценный металл будет падать. С конца февраля цена на золото упала до десятинедельного минимума - $1627 за унцию.

Некоторые аналитики дают гораздо более пессимистичные заявления. Они уверены, что десятилетняя эра золота закончилась, потому что инвесторы сейчас предпочитают вкладывать в другие, более рискованные активы.

Как пишет издание, о снижении интереса на золото свидетельствует падение в феврале и марте продажи золотых монет, выпускаемых в США Монетным двором, до самого низкого уровня с середины кризисного 2008 года.

Согласно прогнозу опрошенных изданием аналитиков, в ближайшее время цена на золото упадет до $1450-$1520, хотя в сентябре достигала рекордных $1920.

"Я не сильно удивлюсь, если увижу цену в 1500 долларов. Золото уже не имеет такую ценность, как два года назад", - рассказал один из аналитиков рынка драгметаллов.

Однако, как отмечает FT, некоторые аналитики призывают не распродавать запасы золото, как это сделал американский миллиардер Джордж Сорос в прошлом году, при том что через некоторое время начался новый рост цен на металл.

Gazeta.ua