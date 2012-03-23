В Чернигове ограблен ювелирный магазин

В Чернигове двое неизвестных ограбили ювелирный магазин.

Как сообщили в Секторе общественных связей УМВД в Черниговской области, сегодня около 11.00 в ювелирный магазин в центре города зашли два грабителя, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали с витрины все драгоценности и скрылись в неизвестном направлении. Характерно, что они были без масок, один – в солнцезащитных очках.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы милиции. Принимаются оперативные меры по розыску и задержанию грабителей.

С начала года в Чернигове это второе ограбление ювелирного магазина. 15 февраля двое неизвестных в масках зашли в магазин, который находился под охраной частной фирмы, и, угрожая персоналу, украли ювелирные украшения на сумму более 150 тыс. грн. Этих грабителей правоохранители пока не задержали.