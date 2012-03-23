Херсонская прокуратура выдала России наркодилера.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, на территории области в 2011 году был задержан 49-летний гражданин Российской Федерации, который с 2004 года находился в международном розыске.

Задержанный обвиняется в совершении на территории РФ нескольких эпизодов незаконного сбыта канабиса, совершенных по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах – гражданин задерживался с несколькими килограммами наркотиков.

В Украине обвиняемый также совершил преступления, связанные с изготовлением и хранением канабиса, за что был арестован и отбыл наказание в виде 6 месяцев ареста.

После этого подозреваемый был взят под стражу прокуратурой Херсонской области и, в соответствии с международно-правовыми нормами, была организована его экстрадиция на территорию Российской Федерации и передача его местным правоохранительным органам.