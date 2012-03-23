Завтра в Украине мокрый снег

Завтра ночью на востоке Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западной и южной части ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 18° тепла (в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла); на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киевской области в субботу - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10°.