Пастора «Посольства Божьего» Сандея Аделаджу обвиняют в пяти смертях.

Как сообщает газета "Сегодня",адвокат пострадавших от финансовой пирамиды «Кингз Кэпитал» Иван Боднарук собирается ходатайствовать, чтобы случаи суицида вкладчиков были рассмотрены отдельно и отразились на приговоре судьи.

«Это статья 120 — доведение до самоубийства. Когда будут дебаты, я попрошу судью, опираясь на показания родных и свидетелей, вынести отдельное постановление о привлечении Сандея и других подсудимых к уголовной ответственности», — рассказал Боднарук. Статья предусматривает до 5 лет тюрьмы. «Если мы докажем, что это доведение до самоубийства, им дадут максимальный срок — одним по 12, в том числе и Сандею, другим по 15 лет», — говорит Боднарук.

По его словам, отчаявшиеся вкладчики накладывают на себя руки. «Повесился Владимир В. Они с женой вложили в «Кингз Кэпитал» $16 тыс. Жена говорит, что его убило то, что Сандей, этот святой человек, как казалось ее мужу, так мог «кинуть» своих», — рассказывает адвокат. Кроме того, по его словам, ранее прихожанин из Киева по этой же причине напился таблеток, еще один умер от инсульта, узнав о крушении пирамиды, а женщина из Киевской области пришла лично к Аделадже и попросила вернуть деньги, но он ей отказал, после чего она повесилась.

Был и еще один подобный случай... Сам Сандей, как известно, свою вину не признает и считает, что крушение «Кингз Кэпитал» и вообще создание этой пирамиды к нему не имеет никакого отношения. Мол, он не призывал никого вкладывать, а что делают его прихожане в свободное от служб время — не его дело. Вчера обо всем этом он должен был рассказать на очередном заседании суда, где планировался его допрос, но появились еще гражданские иски от пострадавших за рубежом, и потому его пришлось отложить. «Лишь 10% из всех пострадавших от аферы подавали иски. Многие не верят, что могут вернуть деньги, некоторые считают Сандея невиновным, а другие еще ходят в его церковь. Прочли уже половину исков. Могли переходить к допросу обвиняемых, в частности, Сандея, но некоторые потерпевшие — за пределами Украины, и хотят приехать. Из 40 моих клиентов минимальный размер морального ущерба каждого — 300 тыс. грн. Материальный — от $1 тыс. до $100 тыс.», — говорит Боднарук.

По словам адвоката Андрея Федура, допрашивать Аделаджу будут только через год, поскольку дело затягивается. Сам процесс может затянуться еще на 2—3 года. «Смотрите, с мая до марта прокуроры читали обвинительное заключение. Это почти год. Хотя это можно было сделать за две недели», — говорит Федур.