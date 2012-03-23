Эксперты: денег МВФ, похоже, не будет

Украине целесообразно возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Такое мнение высказали ряд экспертов на круглом столе «Украина и МВФ: возможен ли компромисс?», организованном Институтом Горшенина.

Так исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО отметил, что МВФ интересен для Украины, прежде всего, как источник дешевого кредитного ресурса, учитывая, что ставка по кредитам Фонда составляет около 3%, что гораздо ниже рыночного уровня.

Кроме того, по словам О.УСТЕНКО, возобновление сотрудничества с МВФ улучшит отношение к Украине со стороны других кредиторов и поможет удачно рефинансировать существующий долг.

«Когда со страной работает МВФ, то это сигнал для кредиторов и инвесторов, что ситуация в стране более менее стабильна» - говорит О.УСТЕНКО.

В то же время он считает, что без принятия решения о повышении тарифов на газ для населения вести переговоры с МВФ Украине будет очень сложно. Кроме того, по мнению УСТЕНКО, ситуация с переговорами может усложниться учитывая инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о дополнительных социальных выплатах, в частности, компенсаций по вкладам Сбербанка СССР.

В свою очередь начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк» Алексей БЛИНОВ уверен, что в текущем году власть не пойдет на повышение тарифов, соответственно рассчитывать на транш кредита МВФ не приходится.

«Эта неготовность (неготовность повышать тарифы - УНИАН) она никуда не денется и компромисс тут невозможен» - говорит А.БЛИНОВ.

При этом он считает, что НБУ уже морально готов к тому, что в текущем году Украина деньги МВФ не получит.

«В 2012 году наиболее вероятный сценарий — Украина будет платить по долгам перед МВФ и ничего плохого в этом нет», - отметил БЛИНОВ.

Экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Ирина ПИОНТКОВСКАЯ сообщила, что в целом Украина может попробовать привлечь ресурсы и из других источников, в частности, за счет улучшения бизнес-климата и, как следствие, увеличения притока инвестиций, активизации приватизационных процессов, а также политики, направленной на привлечение средств, которые находятся на руках у населения.

В то же время она отметила, что оперативно привлечь ресурс из указанных выше источников вряд ли получится, а значит, чтобы рефинансировать свои долги Украина будет вынуждена проводить дополнительные заимствования.

По ее словам, на сегодня Украина может разместить 5-летние евробонды под 9,1-9,2%, а это значит, что с точки зрения стоимости заимствований привлекать средства МВФ выгоднее.

Также И.ПИОНТКОВСКАЯ сообщила, что потребности Украины в ресурсах во многом зависят от ситуации на мировых рынках. В частности, быстрое восстановление мировой экономики повысит спрос на украинский экспорт, что даст дополнительный приток валюты, помимо этого улучшение ситуации повысит «аппетит к рискам» у инвесторов, обеспечивая увеличение инвестиций.

В целом И.ПИОНТКОВСКАЯ считает, что Украине все же необходимо возобновить сотрудничество с МВФ, и если не в текущем году, из-за нежелания власти повышать тарифы до выборов, нужно вернуться к переговорам с Фондом уже после их проведения.