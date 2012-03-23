Украина отметит 125-летие Ковпака, битву под Батогом и оборону Крыма

Украина на государственном уровне отметит 125-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза, одного из организаторов партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Сидора Ковпака.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 309 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Основные мероприятия по празднованию 125-летия со дня рождения С.Ковпака состоятся 26 мая текущего года.

Парламент рекомендовал Кабинету министров Украины в месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 125-летия со дня рождения С.Ковпака, а в двухнедельный срок после образования оргкомитета - разработать и утвердить план мероприятий и их финансирования из государственного бюджета.

Планируется также ремонт памятников, памятных знаков, реконструкция музеев, благоустройство мест, связанных с историей выдающегося руководителя партизанского движения; организация бесплатного показа художественных и документальных фильмов; проведение ремонта землянки-штаба С.Ковпака в лесу возле Старой Гуты Середино-Будского района Сумской области и др.

Национальному банку Украины парламент рекомендовал принять решение о выпуске юбилейной монеты, посвященной 125-летия со дня рождения С.Ковпака.

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В Украине на государственном уровне также будет отмечено 360-летие битвы под Батогом. За принятие соответствующего решения проголосовали 375 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

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Верховная Рада 368-ю голосами депутатов из 412 зарегистрированных в сессионном зале приняла решение об отмечании на государственном уровне 70-летия обороны Керчи и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.

Правительству рекомендовано создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по отмечанию этих дат, разработать и утвердить план мероприятий.