Кабмин утвердил три категории риска таможенных брокеров

Кабинет министров Украины утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления деятельности таможенного брокера и определяется периодичность плановых проверок.

Это предусмотрено правительственным постановлением №219 от 21 марта 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно утвержденным критериям, предприятия независимо от формы собственности относятся к одной из трех категорий в зависимости от степени риска: высокой, средней или низкой.

К субъектам хозяйствования с высокой степенью риска относятся таможенные брокеры: которые не подтвердили факт наличия договора страхования деятельности; на которых наложен штраф (больше, чем минимальный) за нарушение таможенных правил; срок осуществления деятельности которых не превышает одного года, в течение которого таможенными органами оформлено менее 100 таможенных деклараций, поданных этими таможенными брокерами; у которых в течение одного календарного года два или более раз сменился руководитель и/или главный бухгалтер и т.д.

К субъектам со средней степенью риска относятся таможенные брокеры: на которых наложен штраф за нарушение таможенных правил, размер которого равен минимальному размеру; срок осуществления деятельности которых не превышает двух лет, в течение которых таможенными органами оформлено менее 200 таможенных деклараций, поданных этими таможенными брокерами.

К субъектам хозяйствования с незначительной степенью риска относятся остальные таможенные брокеры.

Плановые мероприятия госнадзора (контроля) за деятельностью таможенных брокеров осуществляется с такой периодичностью: с высокой степенью риска - не чаще одного раза в год; со средней - не чаще одного раза в три года; с незначительной - не чаще одного раза в пять лет.