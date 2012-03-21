Киевский конкурс «СтратегиЯ» вышел на финишную прямую

Первый Киевский конкурс молодых исследователей «СтратегиЯ», организованный столичной горгосадминистрацией совместно с Фондом «Образовательные инициативы» Александра Кардакова, подводит предварительные итоги.

Как напоминает пресс-служба, 16 января был начат прием конкурсных работ. Всего зарегистрировано 88 проектов в номинациях: "гостеприимный город" - 39, "Электронный город" - 16, "Зеленый город" - 33.

В конкурсе «СтратегиЯ» принимает участие 220 молодых киевлян - старшеклассников и студентов.

«Миссия конкурса «СтратегиЯ» состоит в поддержке нового поколения прогрессивной молодежи путем ее привлечения к реализации практических проектов, направленных на решение задач общества», - отметил Александр Кардаков.

По словам Руслана Крамаренко, привлечение молодежи к развитию столицы является стратегической целью руководства города. Председатель Киевской городской администрации Александр Попов неоднократно отмечал, что чувствуя поддержку и помощь общины, город более эффективно будет работать над реализацией амбициозных планов, положенных в основу разработанной вместе с киевлянами Стратегии развития Киева до 2025 года.

«Мы видим высокий уровень проектов, некоторые требуют детальной доработки и анализа, но все они сильны. Среди проектов финалистов мы выбрали только те, которые реально реализовать в Киеве. Учитывая активность молодежи и качество проектов, принято решение сделать этот конкурс ежегодным», - отметил Руслан Крамаренко.

Заместитель председателя КГГА отметил, что главной целью конкурса «СтратегиЯ» является развитие научно-технического потенциала одаренной молодежи и внедрение новых творческих идей и инициатив в практику местного самоуправления.

«Город должен искать и поддерживать одаренную молодежь, которая завтра будет строить и управлять столицей. Поддержать лучших уже сегодня - значит обеспечить лучшее будущее Киеву», - подчеркнул Руслан Крамаренко.

20 марта стартует учебная программа для финалистов конкурса. В каждой номинации с участниками работают Наставники полуфиналистов - это известные бизнес-тренеры, признанные специалисты в области маркетинга, менеджмента, бизнес-коучинга Марина Таран и Алексей Виноградов.

Полуфиналы конкурса «СтратегиЯ» состоятся в апреле в Студии Савика Шустера и будут транслироваться в эфире одного из национальных телеканалов.

25 апреля в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоится церемония награждения победителей конкурса «СтратегиЯ».