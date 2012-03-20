Экс-председатель сельсовета в Крыму сядет на 9,5 лет за взятку

Центральный райсуд Симферополя сегодня приговорил бывшего председателя совета села Малореченское Игоря КОСТРОМЦОВА к девяти с половиной, а экс-землеустроителя Анатолия БАТЯЕВА - к восьми с половиной годам тюрьмы за получение 750 тыс. долл. взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, их взяли под стражу в зале суда.

Чиновники Малореченского сельсовета и посредник требовали 1,1 млн. долл. взятки у россиянина за помощь в выделении 5 гектаров земли. Их разоблачили летом 2009 года при получении части взятки.

Согласно решению суда, у сельских руководителей также конфискуют имущество.

Также бывшие чиновники лишены права три года занимать должности в органах местного самоуправления.

«Доказана их вина в получении взяток, злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и должностной подделке», - заявили в прокуратуре.

Посредник получил пять лет тюрьмы.