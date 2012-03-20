Прокуратура изучает приговор экс-спикеру Крыма

Прокуратура Крыма изучает приговор бывшему председателю Верховной Рады Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО, который осужден к 2 годам условно за отчуждение почти 5 тыс. гектаров земли военного совхоза на востоке полуострова.

«Прокуратура изучает приговор на соответствие его требованиям закона», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства, которым располагает УНИАН.

Как сообщалось, Коммунарский райсуд Запорожья сегодня, 20 марта, рассмотрев собранные прокуратурой автономии доказательства совершения преступлений на должности главы Ленинской райадминистрации Крыма (2001-2005 годы), признал А.ГРИЦЕНКО виновным в превышении служебных полномочий при распоряжении землями совхоза «Азовский» и халатности при начислении себе и своим заместителям около 50 тыс. грн. премий.

За незаконное распоряжение землей А.ГРИЦЕНКО назначили наказание в виде двух лет тюрьмы, от которого он освобожден с испытательным сроком два года.

За халатность А.ГРИЦЕНКО приговорили к двум годам лишения свободы с запретом два года занимать должности в органах исполнительной власти и 3,4 тыс. грн. штрафа. Однако в соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса, дело закрыли в связи с окончанием сроков давности.

Справка УНИАН. Депутат крымского парламента А.ГРИЦЕНКО (фракция Партии регионов) был задержан в январе 2011 года. Прокуратура оценивала ущерб от его действий более чем в 23 млн. грн. Дело направили на рассмотрение суда в Запорожье.

Политик занимал должность спикера Крыма дважды: в 1996-1998 и 2006-2010 годах.