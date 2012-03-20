Первый Президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК инициировал создание Гражданского форума Киева.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Л.КРАВЧУК отметил, что в столице состоялся круглый стол “Европейские стандарты для европейской столицы” по вопросам развития Киева в сочетании с необходимостью сохранения культурного и исторического наследия, повышения уровня стандартов жизни киевлян и совершенствования системы управления городом. Участниками круглого стола стали специалисты в разных областях промышленности, науки, культуры, образования, спорта и других сфер жизнедеятельности. Они высказали свое виденье перспектив развития родного города.

Как сообщил Л.КРАВЧУК, в результате проведения круглого стола была утверждена резолюция, в которой отмечается, что на сегодняшний день “все существующие планы развития города или исчерпаны, или устарели и не отвечают современным требованиям. Проблемы, которые накапливались годами и десятилетиями, требуют не “латания дыр”, а “прорывного” комплексного подхода к их разрешению”.

Л.КРАВЧУК обратил внимание на то, что резолюцию подписали как известные люди, которым не безразлично будущее столицы Украины, так и лидеры общественных объединений, профсоюзные лидеры. В частности, это первый космонавт независимой Украины Леонид КАДЕНЮК, президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий КРЕМЕНЬ, председатель Украинского фонда культуры Борис ОЛИЙНЫК, генеральный директор ПАО “Киевметрострой” Владимир ПЕТРЕНКО, академик Национальной академии медицинских наук Украины Петр ФОМИН, председатель Национального союза художников Украины Владимир ЧЕПЕЛИК и другие.

“Мы призываем киевскую власть учитывать мнение городской общины при планировании развития города в средне- и долгосрочной перспективе, обсуждать проблемы в постоянном диалоге с представителями общества, принимать стратегические решения только после их всестороннего общественного обсуждения”, - процитировал Л.КРАВЧУК резолюцию.

Он сообщил, что участники круглого стола приняли решение созвать неформальный Гражданский форум Киева с целью формирования точки зрения киевской общины по поводу различных аспектов развития столицы. Также создан оргкомитет, которому поручено подготовить и провести учредительный съезд Гражданского форума Киева. Ориентировочно этот съезд планируется на конец марта.

По словам Л.КРАВЧУКА, идея заключается в создании определенной структуры, которая “будет идти совместно, а не каждый сам по себе, отдельно, не имея возможности для совместного действия”.