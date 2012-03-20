Азаров пристыдил работодателей низкими зарплатами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает предпринимателей повышать прибыльность предприятий и зарплаты сотрудникам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на съезде УСПП по случаю 20-летия организации.

«Работайте так, чтобы прибыль была. А что, АЗАРОВ за вас должен прибыль создавать? АЗАРОВ должен создавать условия», - сказал премьер.

Он отметил, что правительство создает необходимые условия для развития бизнеса. «Ваше дело, дорогие мои, создавать прибыль и платить нормально заработную плату людям, чтобы у нас росли отчисления в пенсионный фонд, и люди бы получали прибавку к заработной плате. Нам пора выходить на нормальную заработную плату», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что средняя зарплата декабря в 3 тысячи гривен в Украине является низким показателем. «Ну, разве 3 тысячи это нормальный показатель для нашей страны?», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство будет предпринимать меры для уменьшения начислений на фонд оплаты труда.

Справка УНИАН. Средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем повысилась на 12%, и составила 3,054 тыс. грн.

В январе 2012 г. средняя зарплата уменьшилась на 10,8% по сравнению с декабрем и составила 2,722 тыс. грн.