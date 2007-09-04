Янукович целый день ездил по Киеву

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости создания механизма для реализации планов по капитальному строительству в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил вчера журналистам в Киеве после завершения рабочей поездки для ознакомления с работой организаций и предприятий г. Киева.

«Все эти объекты капитального строительства в Киеве имеют общегосударственное значение. Это объекты, которые невозможно строить без участия государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ после ознакомления с ходом строительства трех станций метро в Киеве и Подольско-Воскресенского моста.

Премьер-министр отметил, что строительство этих объектов было замедленно. Он напомнил, что строительство моста планируется завершить к 2010 году, а трех станций метро – 2011 года.

«Сегодня нагрузка на мосты в Киеве в 2,5-3 раза превышает все нормативы. Эту проблему нужно решить, и создать реальный механизм реализации этих планов», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в Киеве будет начато строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). «Есть опыт, который сейчас используется в Киеве, и сегодня этот проект отработан», - отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что завод по переработке ТБО будет использовать самые современные технологии.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины ознакомится с работой учреждений, организаций и предприятий Киева.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ посетил Институт кибернетики им. В.Глушкова НАН Украины.

Кроме того, глава правительства ознакомился с ходом реконструкции Московской площади и строительства трех станций метрополитена Куреневско-Красноармейской линии: «Демеевской», «Голосеевской» и «Васильковской».

В ходе рабочей поездки премьер-министр также посетил место строительства Подольско-Воскресенского моста (Труханов остров), а также регистрационный офис в Деснянском районе Киева.