Тигипко: пришло время сокращать оффшорные зоны
Документы приготовлены в прошлом году, но в парламенте пока не зарегистрированы
Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО намерен на этой неделе представить законопроект о занятости.
Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире «Шустер Live».
«Мы подготовили, и в среду (21 марта), максимально в четверг (22 марта) я презентую изменения в закон о занятости, и там предоставим достаточно социальных инициатив», - отметил он.
По словам С.ТИГИПКО, пришло время принимать законопроекты о введении налога на богатство, о сокращении перечня оффшорных зон, о введении индикативных цен.
Как известно, весной 2011 года Министерство социальной политики подготовило и вынесло на общественное обсуждение законопроекты о выведении зарплат из тени, осенью 2011 года подготовило законопроекты о пересмотре политики работы с оффшорными зонами, а также о введении налога на роскошь.
Пока данные документы в парламенте не зарегистрированы.