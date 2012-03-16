Киев на треть увеличил поступления в бюджет Украины

В 2011 году Киев обеспечил поступление в Сводный бюджет Украины на 31,4% больше, чем за предыдущий период. Сумма составила 71 млрд. гривен. Как сообщает пресс-служба, такие показатели во время заседания коллегии КГГА озвучил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

При этом доходы общего и специального фонда бюджета столицы, без учета субвенций за 2011 год, составили 10,7 млрд. грн., что на 9,5% больше, чем в 2010 году.

Главным источником поступлений в общий фонд бюджета Киева остается налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 71,8%. Основную долю в наполнении специального фонда бюджета обеспечили собственные поступления бюджетных учреждений - 967,1 млн. грн. или 46,3%.

Заместитель председателя КГГА отметил, что частичное невыполнение утвержденных показателей бюджета Киева обусловлено задолженностью по выплате заработной платы на частных предприятиях города, случаями нелегальной занятости, выплатой заработной платы «в конвертах» и не приведением в соответствие с нормами Налогового кодекса Украины договоров аренды на землю, ставка по которым менее 3%, в связи с тем, что изменение существенных условий договора может быть осуществлена ​​только с согласия обеих сторон.

При этом Руслан Крамаренко подчеркнул, что Киев удерживает первенство среди регионов по ключевым сферам деятельности.

«В прошлом году системная и эффективная работа как городской, так и районной власти, направленная на реформирование экономики и улучшение ситуации по основным направлениям деятельности, обеспечила Киеву ведущее место среди регионов Украины, как и положено столице государства. По результатам официальной рейтинговой оценки деятельности местных государственных администраций, в 2011 году Киев занял первое место в таких сферах как инвестиционная, научная и инновационная деятельность, потребительский рынок, рынок труда и жилищно-коммунальное хозяйство», - отметил Руслан Крамаренко.