В Запорожье перевернулась маршрутка: есть раненые

В Запорожье опрокинулся пассажирский микроавтобус, 2 человека доставлены в больницу.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, ДТП произошло накануне вечером в Заводском районе Запорожья.

«В 19.55 поступило сообщение о ДТП на ул. Тепличная с микроавтобусом ГАЗель, который двигался со стороны Южного шоссе в направлении ул. Финальная: напротив электроопоры водитель микроавтобуса 1963г.р. не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся», - сообщили в отделе связей с общественностью.

По данным представителей правоохранительных органов, выезжавших на место ДТП, в момент аварии в «маршрутке» находилось 13 человек.

Двое и них – женщины 1960 г.р. и 1958 г.р. , по данным ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области, были доставлены в медучреждения.

По данным медиков, женщина 1960г.р.была после обследования отправлена домой, т.к. повреждений требующих стационарного лечения не оказалось, а женщину 1958г.р. госпитализировали в 9-ю горбольницу г. запорожья с вывихом ключицы и повреждениями суставов.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками госавтоинспекции.