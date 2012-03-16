Пехотный полк в Ужгороде оставили без воды за долги

В областном центре Закарпатья специалисты коммунального предприятия «Водоканал г. Ужгорода» начали отключать от воды неплательщиков - юридических лиц. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ужгородского горисполкома.

Как отмечается в сообщении, в Ужгороде отключили водоснабжение общежития, что расположено по ул. Бородина, 14, а также в зданиях областного военкомата и пехотного полка по ул. Другетов. По официальным данным КП «Водоканал г. Ужгорода», государственный бюджет за объекты военных задолжал предприятию более 200 тысяч гривень.

Также в Ужгороде предупреждение об отключении водоснабжения уже получил Корытнянский сельский совет. «Общий долг сел этого куста, которые питаются водой от городской инфраструктуры, достигает 4 миллионов гривень», - уточняют в пресс-службе.

Как сообщают в КП «Водоканал г. Ужгорода», такие меры влияния, как отключение от водоснабжения, способствуют срочному погашению долгов. В качестве примера предприятие приводит три кооперативных дома в Университетском переулке и на улице Капушанской в Ужгороде: после отключения правления срочно нашли возможность рассчитаться за услуги, и их возобновили.

Пресс-служба Ужгородского городского совета также уточняет: такие действия в отношении неплательщиков вызваны тем, что ПАО «Закарпатьеоблэнерго», требуя от водоканала 100-процентного расчета за электроэнергию, предупреждает об отключении объектов коммунального предприятия от электричества.

Справка УНИАН. Общий долг потребителей перед КП «Водоканал г. Ужгорода» на 1 марта 2012 года достигает 18,5 млн. грн. Основной должник – население.

КП "Водоканал г. Ужгорода" на сегодня должно ОАО ЭК "Закарпатьеоблэнерго" 14 млн. 107 тысяч гривень.

Только за 2 месяца 2012 года потребители задолжали за услуги водоснабжения и водоотвода КП «Водоканал г. Ужгорода» 1 млн. грн., в том числе население – более 422 тысяч гривень.