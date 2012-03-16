300 кг наркотиков пошли по дыму

Львовские правоохранители уничтожили партию наркотиков весом более 300 килограммов на общую сумму около миллиона гривень.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, при участии представителей специальной комиссии были сожжены наркотики, послужившие доказательствами по 810 уголовным делам. Их уничтожили на основании судебных приговоров. Также было сожжено около 70 килограммов оборудования для изготовления наркотиков.

Комиссия проверила каждый пакет, затем изъятое зелье свалили в большой металлический котел и подожгли.

Как рассказал УНИАН исполняющий обязанности руководителя УБНОН ГУ МВД Украины в Львовской области Григорий СВИТЛЫК, „сегодня уничтожили более 300 килограммов наркотиков и 10 литров прекурсоров. В огонь попали маковая соломка, канабис, кокаин, героин, метадон. На «черном рынке» стоимость такой партии дурмана – около миллиона гривень”.