Кабмин отдаст территориальным общинам около 2 тысяч общежитий

Кабинет министров Украины 14 марта т.г. утвердил законопроект «Об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, выступившего разработчиком программы.

Программа предусматривает передачу в собственность территориальных общин 1058 общежитий государственной собственности и еще 854 общежитий, которые были включены в уставные капиталы обществ, созданных в процессе приватизации и корпоратизации. Общий объем финансирования, предусмотренный региональными программами, составляет более 2 млрд. 507 млн. грн.