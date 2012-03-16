Азаров уверен, что сланцевый газ уже близко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что обозримом будущем Украина будет иметь возможность начать разработку сланцевого газа на своей территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.

«Я глубоко убежден, что не через год, но в течение обозримого времени, мы будем иметь разработку своего собственного сланцевого газа. Сейчас большая работа ведется по разработке наших собственных месторождений своими собственными силами. Вы, наверняка, читали, что две буровые платформы, очень серьезные, буквально в ближайшее время уже начнут работать на наших месторождениях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, "ДТЭК Нефтегаз" рассматривает возможность участия в тендере на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской площадям.

Напомним, в декабре 2011 года Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.