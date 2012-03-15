Киевсовет передал метрополитену 20 га Троещины
22:42, 15 марта 2012Общество
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Соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета
Киевсовет передал КП «Киевский метрополитен» земельные участки общей площадью 20,24 га на улице Милославской в Деснянском районе для строительства и эксплуатации электродепо «Троещина».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.
За него проголосовали 99 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.
18,59 га отведены для самого депо и 1,65 га - для обустройства схода линий метрополитена в электродепо.
Земельный участок свободный от капитальной застройки. Нормативная денежная оценка составляет 75,403 млн. грн.
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