В Харькове «МАЗ» задавил школьницу
13:30, 15 марта 2012Общество
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ДТП произошла во дворе одного из жилых домов
В Харькове грузовой автомобиль «МАЗ» насмерть задавил школьницу.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Харьковской области.
ДТП произошла 14 марта около 8.20 на дороге во дворе одного из жилых домов. Водитель автомобиля «МАЗ» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
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