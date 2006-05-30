Богатые люди более склонны применять телесные наказания к детям

Социологи констатируют, что зажиточные люди больше склонны применять телесные наказания к детям, чем малоимущие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат Украины (блок „Наша Украина”), президент Международного женского правозащитного центра „Ла Страда – Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Всемирному дню защиты детей.

При этом народный депутат представила анализ результатов опроса общественного мнения населения по отношению к проблемам телесных наказаний детей. Результаты были получены в ходе исследования, проведенного в июне прошлого года в 26 территориально-административных единицах Украины. Всего опрошено 2 тыс. 32 респондентов в возрасте от 18 лет. Проводилось оно Украинским институтом социальных исследований по заказу Международного правозащитного центра.

Е.ЛЕВЧЕНКО сообщила, что во время опроса респондентам задавали два вопроса: “Как часто применялись к Вам лично телесные наказания, когда вы были ребенком?” и «Считаете ли Вы необходимым или целесообразным применение телесных наказаний к детям?”.

На первый вопрос 10% ответили, что “очень часто”; “достаточно часто” (один-два раза в месяц) – около 13% респондентов, а треть опрошенных (34%) ответила, что никогда. Установлено также, что от телесных наказаний страдали чаще мальчики, чем девочки.

На второй вопрос, по словам народного депутата, менее всего толерантные ответы дали обеспеченные граждане. В частности, среди тех, чье материальное положение характеризовалось как “мы можем позволить себе приобрести все, что хотим”, 22% считают, что применение телесных наказаний к ребенку является целесообразным всегда, когда ребенок себя плохо ведет. 50% готовы применять телесные наказания к ребенку в отдельных случаях. И только 28% опрошенных этой группы считают, что применение телесных наказаний к ребенку нецелесообразно ни в коем случае.

В то же время, по словам Е.ЛЕВЧЕНКО, опрошенные, чье материальное состояние можно охарактеризовать как “едва сводим концы с концами”, дают ответы, которые “довольно существенно отличаются от приведенных выше”.

“Давно уже исследовано, что ребенок воспроизводит в будущем ту же модель поведения, с которой он имеет дело в детстве, то есть физическое насилие для него потом становится нормой. Кроме этого, у части детей, к которым применяется телесное наказание, по наблюдению практикующих психологов, формируется заниженная самооценка, разочарование в себе, пассивная жизненная позиция. Или другой выход – повышенный уровень агрессии”, - подчеркнула она.

Также социологи обращают внимание на обратную взаимосвязь между уровнем образования людей и частотой применения к ним телесных наказаний.

Согласно проведенному анализу результатов опроса, никогда не применялись телесные наказания до 40% тех, кто имеет полное высшее образование, и до 25% тех респондентов, которые имеют неполное среднее образование (9 классов).

В то же время, в соответствии с данными опроса, часто применялись телесные наказания до 7% и 11% респондентов соответствующих групп.