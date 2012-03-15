В США выходца из Украины посадили на 15 лет

Выходец из Украины Марат МИХАЙЛИЧ приговорен к 15 годам тюрьмы в США за серию ограблений банков, сообщает New York Daily News.

М.МИХАЙЛИЧУ также придется возместить похищенные им средства и выплатить 4000 долларов компенсации пострадавшим от его действий банковским кассирам.

М.МИХАЙЛИЧ совершил девять ограблений банков в Нью-Йорке и Нью-Джерси в период с декабря 2010 года по март 2011 года. Все ограбления преступник совершал по одной схеме: подходил к кассиру и, угрожая пистолетом, требовал отдать ему деньги. Всего таким образом он похитил 70 тысяч долларов.

Поймать М.МИХАЙЛИЧА удалось после очередного ограбления: покидая место преступления, он остановил такси, однако водитель увидел пистолет и сбежал, после чего М.МИХАЙЛИЧ сам сел за руль. Как пишет The New York Post, с помощью автоматической системы распознавания номеров ФБР установило, куда направился автомобиль.

Благодаря этой информации удалось выяснить, где живет М.МИХАЙЛИЧ. Его задержали в конце марта 2011 года, когда он отправился совершать очередное ограбление. Во время задержания М.МИХАЙЛИЧ находился под воздействием героина.

После задержания М.МИХАЙЛИЧ признался во всех совершенных ограблениях и заявил, что деньги были нужны ему для удовлетворения героиновой зависимости, передает Лента.ру. Выступая в суде, он извинился перед жертвами своих преступлений.