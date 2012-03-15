Ставку по ипотеке можно снизить, но не до 2-3%

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ (фракция Партии регионов) считает возможным снижение в Украине ставок по ипотеке до 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на пресс-конференции.

«В нашем государстве, я считаю, в районе 10% эта программа может быть. Если будут дополнительные источники, чтобы можно было снизить, то, конечно, это нужно делать», - считает депутат.

По подсчетам заместителя председателя комитета, для решения жилищной проблемы очередников необходимо построить 50 млн. кв. м жилья, инвестиции в строительство которого оцениваются в 260 млрд. грн. при себестоимости 5,2 тыс. грн./кв. м.

«На сегодняшний день такие средства вложить в строительство абсолютно нереально», - считает И.ЛЫСОВ.

Комментируя президентскую инициативу о снижении процентных ставок по ипотеке до 2-3%, народный депутат отметил: «Я думаю, что будут разработаны специальные программы. Если сегодня дать под 3%, то необходим мощный, серьезный ресурс. Это нужно, чтобы местные органы власти были заинтересованы, чтобы для людей, работающих по тем профессиям, которые обслуживают население, было больше преференций».

Заместитель председателя комитета отметил, что статья 4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» определяет, что ставка ипотеки должна состоять из учетной ставки Нацбанка «максимум плюс 2%».

«Если эту статью реанимировать и запустить как первичный шаг, то тогда, учитывая учетную ставку НБУ 7,75%, как раз входит в позицию 10%. Я думаю, что если бы мы с этого начали, то дойдем и до более льготных... Если дать сегодня под 3%, завтра будет нагрузка 2-3 млрд., то есть это цепочка, ведущая в никуда», - считает депутат.

По данным И.ЛЫСОВА, льготные ипотечные кредиты под 3% из европейских стран выдают только в Швейцарии, в России ставка по ипотечным кредитам достигает 10%, а в Украине ставка 9,5-10% была в 2008 году.