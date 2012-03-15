Алушту отключат от газа
04:33, 15 марта 2012Общество
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Газоснабжение возобновится после врезки вантового перехода в трубу
В Алуште, южнобережном поселке Малый Маяк и селе Запрудное на четыре дня – 16-20 апреля – будет отключен газ из-за ремонта магистрального газопровода «Ялта-Алушта».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт ялтинского горсовета.
Газоснабжение упомянутых населенных пунктов возобновится после врезки вантового перехода в трубу.
«В связи с проведением огневых работ по замене аварийного оползневого участка на газопроводе с 06:00 16 апреля до 18:00 20 апреля будет полностью остановлена подача природного газа на ГРС Алушта, ГРС Запрудное, ГРС Малый маяк», – говорится в сообщении.
В трех выше названных населенных пунктах проживает около 40 тысяч человек.
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