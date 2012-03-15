Алушту отключат от газа

В Алуште, южнобережном поселке Малый Маяк и селе Запрудное на четыре дня – 16-20 апреля – будет отключен газ из-за ремонта магистрального газопровода «Ялта-Алушта».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт ялтинского горсовета.

Газоснабжение упомянутых населенных пунктов возобновится после врезки вантового перехода в трубу.

«В связи с проведением огневых работ по замене аварийного оползневого участка на газопроводе с 06:00 16 апреля до 18:00 20 апреля будет полностью остановлена подача природного газа на ГРС Алушта, ГРС Запрудное, ГРС Малый маяк», – говорится в сообщении.

В трех выше названных населенных пунктах проживает около 40 тысяч человек.