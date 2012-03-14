В Киеве восстановили движение метро

В Киеве в 19:32 было восстановлено движение поездов по Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, по состоянию на сейчас открыты станции «Славутич» и «Позняки».

Станция «Осокорки» остается сегодня закрытой, поезда будут проходить эту станцию без остановки.

В КП «Киевский метрополитен» пояснили, что в вестибюле станции сейчас проводится генеральная уборка, поэтому ее откроют для пассажиров уже завтра, 15 марта, в 05:37 – согласно установленному режиму работы станции.

В КГГА напомнили, что сегодня в 16:42 в связи с задымлением, которое возникло вследствие возгорания светильника на станции «Осокорки», были временно закрыты на вход станции «Славутич», «Осокорки» и «Позняки».