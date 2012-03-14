В Крыму обвалилась гора (фото)

Обвал горы произошел в центре городка Балаклава (Севастополь) в ночь на 14 марта.

Огромные булыжники упали на дорогу, во время инцидента никто не пострадал, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Севастополе.

«Камнепад повредил памятник герою Советского Союза Герасиму Рубцову и две стоящие неподалеку машины», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники специализированных служб города вместе с бойцами МЧС убирали камни. Булыжники весом до полутонны вывезли с помощью спецтехники.

«По словам местных жителей, это место очень оживленное и для балаклавцев, и для туристов. Все туристические автобусы останавливаются именно здесь. По счастливой случайности, никто не пострадал», - заявили спасатели.

На территории севастопольского региона насчитывается 119 оползневых участков.

Фото с сайта УНИАН-Крым