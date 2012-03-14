Культурная толока «Защити Пейзажную аллею от застройки - посади свое дерево!»

17 марта 2012 в 11:00 по инициативе председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова и при участии неравнодушных киевлян пройдет акция против застройки Пейзажной аллеи - культурная толока. Приобщиться к акции сможет каждый, кто желает стать на защиту одного из культовых мест столицы.

Место проведения: Пейзажная аллея

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