В сентябре в Украину заглянет Лужков

Глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦИН пригласил мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА посетить город в сентябре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе избирательного блока Супрун “Украинский региональный актив”, в первую пятерку списка которого входит С.КУНИЦИН.

Это приглашение было сделано во время посещения С.КУНИЦИНЫМ Москвы по случаю празднования 860-летия города. Ю.ЛУЖКОВ согласился посетить Севастополь

С.КУНИЦИН отметил, что “для России Севастополь очень важный город, поскольку именно здесь расположен Черноморский флот РФ, многие объекты стратегического назначения”.

Севастопольский городской председатель прибавил, что “Крым - любимое место летнего отдыха россиян, и жители Крыма очень положительно настроены к России”.

Во время разговора были обсуждены перспективы более тесного партнерства между городами, а также шла речь о целесообразности решения вопроса на государственном уровне относительно введения двойного гражданства.

С.КУНИЦИН отметил, что “нелегально оно существует и ставит в очень неудобное и зависимое положение десятки тысяч украинцев, которые по различным причинам вынуждены жить и работать за границей, в частности, в Москве”.

В сообщении пресс-службы блока отмечается, что одним из пунктов его предвыборной программы является введение двойного гражданства в Украине.