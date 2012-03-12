Суд выпустил чиновников, которые «нагрели» столицу на 23 миллиона

Подольский районный суд Киева изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, учитывая состояние здоровья, бывшему заместителю по строительству ГП «Киевпасстранс» и бывшему и.о. директора компании «Киевгорстрой», которые обвиняются и являются подсудимыми по уголовному делу о расхищении более 23 млн. грн. бюджетных средств, выделенных на реконструкцию линии скоростного трамвая в столице.

Об этом УНИАН сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр ПЛУЖНИК.

«Суд принимает решение, но, как вы помните, дело известное было, но, оказывается, люди сейчас на свободе по состоянию здоровья, те, которые находятся под судом сейчас», - сказал он.

По словам А.ПЛУЖНИКА, эти люди были организаторами преступной группы, через которую «происходил процесс отмывания денег на основании фиктивных документов».

Как сказал руководитель столичного УБОП, по имеющейся у него информации, это не первое ходатайство стороны защиты об освобождении указанных лиц из-под стражи по состоянию здоровья.

В то же время А.ПЛУЖНИК отметил, что по информации, которой владеет УБОП, указанные лица были в состоянии принимать участие в судебных заседаниях, находясь под стражей, то есть, у них не было «таких больших проблем со здоровьем».

По словам А.ПЛУЖНИКА, освобожденные под подписку о невыезде лица в ходе как досудебного, так и судебного следствия не возместили сумму нанесенного ущерба.

Как сообщал УНИАН, 6 января 2011 года в Киеве милиция выявила хищение 23,6 млн. грн. во время реконструкции третьей линии скоростного трамвая.

По данным Департамента связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, в отношении председателя наблюдательного совета ОАО и председателя правления этого же общества, а также заместителя генерального директора коммунального предприятия, и.о. генерального директора ОАО и директора ООО было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что они на протяжении 2008-2009 годов по завышенным ценам приобрели оборудование и строительные материалы для реконструкции третьей линии скоростного трамвая в Киеве.