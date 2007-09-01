Мировые цены на нефть повысились

Итоги торгов на ICE и NYMEX

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 31 августа 2007 г. на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 72,69 (+0,79) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 74,04 (+0,68) долл./барр. РБК-Украина

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