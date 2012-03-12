Немец предъявил ГАИ фальшивое удостоверение майора СБУ

В Ривне водитель автомобиля «Мерседес Даймлер» предъявил работникам Госавтоинспекции фальшивое удостоверение майора СБУ, которое он приобрел за 100 долларов на одном из рынков Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Ривненской области, водитель был остановлен за нарушение правил дорожного движения.

В целом с начала года работниками ГАИ Ривненской области выявлено более 10 фактов подделки документов.