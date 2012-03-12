Немец предъявил ГАИ фальшивое удостоверение майора СБУ
12:10, 12 марта 2012Общество
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Документ приобрел за 100 долларов на одном из рынков Киева
В Ривне водитель автомобиля «Мерседес Даймлер» предъявил работникам Госавтоинспекции фальшивое удостоверение майора СБУ, которое он приобрел за 100 долларов на одном из рынков Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Ривненской области, водитель был остановлен за нарушение правил дорожного движения.
В целом с начала года работниками ГАИ Ривненской области выявлено более 10 фактов подделки документов.
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