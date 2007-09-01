Янукович обещает спасти Ливадийский дворец от оползней

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в проектом государственного бюджета на 2008 год заложены средства на борьбу с оползнями в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Крыму, отвечая на вопросы журналистов.

По словам премьера, в частности, предусмотрены средства на поддержание состояния Ливадийского дворца-музея (Большая Ялта, Крым), где реальна угроза оползневых процессов.

«Мы и в этом году значительную часть средств выделили на борьбу с оползневыми процессами, и в бюджете 2008 года эти средства будут выделяться по таким объектам как Ливадийский дворец и другим объектам», - сказал премьер.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, ситуация с оползнем в районе Ливадийского дворца-музея находится на особом контроле Кабинета министров Украины, и в основном соответствующие работы финансируются из госбюджета.