В Польше освободили несколько десятков секс-рабынь из Украины

В польском городе Тарнов выявлена ​​преступная группа, которая в течение десяти лет принуждала к оказанию сексуальных услуг несколько десятков молодых украинок из Львова и области и заработала на них более 1,5 млн долл.

Как сообщает ТСН, группировка состояла из трех женщин и трех мужчин. Они уже находятся в изоляторе временного содержания. Польские следователи установили, что местным сутенерам помогала украинка. Именно она ездила по Львову и селами области, приглашая девушек на работу танцовщицами и официантками в ночные клубы в соседнюю страну. Польские сутенеры прикрывались официальной предпринимательской деятельностью и даже легализовали пребывание украинок в Польше. Однако "работодатели" сразу отобрали у молодых украинок загранпаспорта и в арендованных помещениях заставляли заниматься проституцией. Фотографии девушек даже были выставлены на специальном сайте с проститутками. Торговцы людьми нанимали на работу девушек 18-20 лет, которые имели финансовые трудности. На украинках, которые попали в сексуальное рабство, поляки заработали более 1,5 млн долл.

