У берегов Норвегии сел на мель танкер: в составе экипажа есть украинцы

Нефтяной танкер «Селина», экипаж которого состоит из граждан Украины, России и Филиппин, сел на мель у юго-западного побережья Норвегии в 270 километрах от Бергена.

Об этом сообщает «Морской бюллетень».

По данным норвежских СМИ, никто из 14 членов экипажа, находившихся на борту судна-контейнеровоза, не пострадал.

“Ситауция продолжает оставаться непонятной. Судно стоит на мели и удерживается на месте с помощью двух буксиров. У судна образовался крен в восемь градусов, оно набирает воду”, – сказала представитель береговой охраны Силья БЕРГЕР.

Однако власти Норвегии не исключают, что, если погода в этом районе начнет портиться, судно может затонуть. О причинах инцидента пока ничего не известно.

На борту судна, приписанного к порту Антигуа, 280 тысяч литров нефти и 67 тысяч литров дизельного топлива. На данный момент подтверждения утечки нефти нет, однако на воде появилась нефтяная пленка.