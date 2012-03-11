Мужчина застрелил знакомого из-за долга в 200 долларов
15:46, 11 марта 2012Общество
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Трагедия произошла в Тернопольской области
В Тернопольской области мужчина застрелил знакомого из-за долга в 200 долларов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, труп 24-летнего мужчины был обнаружен в одном из сел Подгаецкого района с огнестрельным дробным ранением спины.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 25-летнего жителя другого села этого района. Установлено, что он ночью во время ссоры на почве невозвращения денежного долга выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья убил потерпевшего.
Убийца задержан. Начато следствие.
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