В Тернопольской области мужчина застрелил знакомого из-за долга в 200 долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, труп 24-летнего мужчины был обнаружен в одном из сел Подгаецкого района с огнестрельным дробным ранением спины.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 25-летнего жителя другого села этого района. Установлено, что он ночью во время ссоры на почве невозвращения денежного долга выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья убил потерпевшего.

Убийца задержан. Начато следствие.