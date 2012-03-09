Вор ходил по многоэтажкам и искал незапертые двери

В Тернополе задержали 27-летнего злоумышленника, которого подозревают в ограблении более 20 квартир.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, мужчина ходил по многоэтажкам, нажимал на ручки входных дверей квартир, и проникал в те, которые были не заперты.

После этого вор за считанные секунды похищал то, что видел – женские сумочки, мужские портмоне, дорогую верхнюю одежду из коридора квартиры. Бывали случаи, когда хозяева забывали запереть дверь в то время, когда шли надолго в ванную комнату. Тогда вор успевал похитить еще и оргтехнику, ювелирные украшения, деньги.

После задержания выяснилось, что квартиры обворовывал 27-летний житель Ивано-Франковска. В Тернополь он приехал, чтобы повидаться с приятелем, с которым вместе отбывал наказание. В первый же день обворовал две квартиры

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение краж.