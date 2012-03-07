Нацбанк может снизить кредитные процентные ставки

Национальный банк Украины рассматривает возможность снижения кредитных процентных ставок.

Об этом говорится в комментарии руководителя группы советников председателя НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО, размещенном на сайте НБУ.

Он отметил, что, по итогам первых двух месяцев в Украине наблюдается позитивная ценовая ситуация, что обусловлено, в первую очередь, бюджетной политикой правительства и монетарной политикой Нацбанка.

«В Украине сохраняется ценовая стабильность третий месяц подряд месячная инфляция не превышает 0,2%, а последние 10 месяцев она каждый месяц меньше 1%» - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Он считает, что в таких условиях НБУ может пойти на снижение процентных ставок.

«Мы считаем, что в такой ситуации можно продолжить умеренную политику поддержки экономической активности. В этом году мы провели уже два раунда смягчения процентных требований, и я думаю, и сейчас это обсуждается, что есть большая вероятность того, что мы пойдем еще на одно снижение ставок» - заявил ЛИТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. На сегодня ставки по кредитам «овернайт» составляют: по кредитам под обеспечение государственными ценными бумагами — 8,75%; по кредитам без обеспечения — 10,75%.