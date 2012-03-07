В Севастополе планируют совместные с Россией учения

В Севастополе 6-7 марта, согласно плану международного военного сотрудничества между министерствами обороны Украины и Российской Федерации, проходит главная конференция по планированию украинско-российского военно-морского учения «Фарватер мира-2012», темой которого является проведение гуманитарной операции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских Военно-Морских Сил, рабочие группы сторон возглавляют заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки капитан 1 ранга Денис БЕРЕЗОВСКИЙ и начальник отдела управления боевой подготовки Черноморского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Игорь ТЕКУНОВ. Двустороннее мероприятие проводится на базе Академии ВМС им. П.С.Нахимова.

«Фарватер мира-2012» планируется провести во второй половине мая 2012 года, в формате командно-штабного учения. Его учебной целью будет выработка единых взглядов на проведение совместных гуманитарных операций, действий объединенного штаба при планировании и проведении поисково-спасательных работ, планирование всестороннего обеспечения действий сил и войск во время подготовки и проведения гуманитарной операции, отработки совместных действий поисково-спасательных сил ВМС ВС Украины и ЧФ РФ, единых процедур и документов по планированию и проведению совместных гуманитарных операций.

Д.БЕРЕЗОВСКИЙ в интервью журналистам военных СМИ сообщил, что во время сегодняшнего мероприятия военные моряки двух стран разрабатывают замысел и порядок проведения командно-штабного учения, определяют состав аппарата руководства, уточняют состав сил, которые будут участвовать в мероприятии, место проведения учения, определяют комплект документов, которые разрабатываются для подготовки и проведения учения. «Во время учения будут выполняться и практические мероприятия, поэтому сейчас мы разрабатываем документы о совместных действиях. Документы, которые действуют до сих пор, уже нуждаются в определенных изменениях, в том числе учете норм международного права и пр. Поэтому одна из задач учения – качественная выработка документов, которые будут определять наши действия во время практических мероприятий», - подчеркнул офицер.

И.ТЕКУНОВ, со своей стороны, добавил: «Мы проводим совместную работу с целью приблизить учение к действиям в реальной обстановке. Вырабатываем единое мнение по тем или иным вопросам, определяемся с документами, которые необходимо подготовить».

Предварительно, к морской компоненте учения планируется привлечь до 14 кораблей, судов и катеров, к авиационной – 6 единиц летательных аппаратов, к береговой – 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Кроме того, планируется сформировать объединенный медицинский отряд в составе 8 единиц автомобильной техники и до 30 человек личного состава.

Согласно принципу ротации, руководителем учения, как планируется, будет командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, заместителем руководителя учения – заместитель командующего Черноморского флота России.

Как ожидается, в апреле состоится заключительная планирующая конференция по подготовке учения «Фарватер мира – 2012».

Справка УНИАН. Совместные украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились в 1997-м, 1999-м, 2001-м, 2003-м, 2010-м и 2011 году.